专业地理规划软件
为企业提供先进的规划设计工具，为大众提供准确、专业、高效的位置分享平台
地图与高程
浏览在线地图，可添加自定义地图，支持SRTM3、ASTER-GDEM2全球高程数据，结合卫星图与高程数据，自动进行3D化呈现。可在地图上展现等高线，让您在看卫星图时直观了解海拔信息。
BIM与实景三维
支持加载大型和超大型倾斜摄影、BIM模型数据，支持构建城市级、部件级实景三维，操作流畅不卡顿，同时支持对三维模型数据进行树形拓扑管理。
外业调查与图上规划
为您提供规划设计的常用工具，您可以在地图直接编辑点、线、图形，可额外添加图表、照片、视频等信息，方便外业调查与数据采集。
位置与轨迹分享
位置定位和轨迹记录，可以和好友分享自己的行走轨迹；内置即时通讯功能，支持文本、语音、文件等消息。
企业化部署
支持企业端数据统一管理，权限控制，操作审计，远程指挥，多人协作，可在内网和专网部署。
CAD无缝对接
支持导入CAD设计文件，将您的设计展现在地图之上；也可以将图片及奥维对象直接转换为CAD底图与矢量对象，让您进一步在CAD上做精细设计。
方便、快捷、可扩展
人性化的设计，支持设备间/用户间快速数据迁徙，安全可靠，支持无网络下设备间近距离数据同步。支持插件，软件功能高度可扩展。
跨平台
全面支持Windows、macOS、iOS、Android和Linux等主流平台，您在PC上的各种地理规划设计可以快速同步到手机上，在移动端现场采集到的数据也可快速同步到电脑上。
9,526,076 服务952万+企业和个人用户
13 持续13年研发
120 历经120个版本迭代
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