为企业提供先进的规划设计工具，为大众提供准确、专业、高效的位置分享平台

地图与高程 浏览在线地图，可添加自定义地图，支持SRTM3、ASTER-GDEM2全球高程数据，结合卫星图与高程数据，自动进行3D化呈现。可在地图上展现等高线，让您在看卫星图时直观了解海拔信息。

BIM与实景三维 支持加载大型和超大型倾斜摄影、BIM模型数据，支持构建城市级、部件级实景三维，操作流畅不卡顿，同时支持对三维模型数据进行树形拓扑管理。

外业调查与图上规划 为您提供规划设计的常用工具，您可以在地图直接编辑点、线、图形，可额外添加图表、照片、视频等信息，方便外业调查与数据采集。

位置与轨迹分享 位置定位和轨迹记录，可以和好友分享自己的行走轨迹；内置即时通讯功能，支持文本、语音、文件等消息。

企业化部署 支持企业端数据统一管理，权限控制，操作审计，远程指挥，多人协作，可在内网和专网部署。

CAD无缝对接 支持导入CAD设计文件，将您的设计展现在地图之上；也可以将图片及奥维对象直接转换为CAD底图与矢量对象，让您进一步在CAD上做精细设计。

方便、快捷、可扩展 人性化的设计，支持设备间/用户间快速数据迁徙，安全可靠，支持无网络下设备间近距离数据同步。支持插件，软件功能高度可扩展。