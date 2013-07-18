地图和等高线

2D/3D地图，支持自定义地图

支持SRTM3、ASTER-GDEM2全球高程数据，可在地图上展现等高线，让您在看卫星图时直观了解海拔信息。
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可支持：

支持实景三维

支持倾斜摄影/Revit/Sketchup/3DMax等流行格式

支持导入多种类型三维数据，流畅地构建地形级、城市级、构件级实景三维
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可支持：

共享

好友间消息即时通信，强大的社区支持，点对点快速数据同步

和好友分享自己的行走轨迹；也可以根据分享的位置，指导好友走出迷途！跟踪好友位置，随时对话，及时了解各自方位。
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可支持：

奥维云服务（SAAS）

企业用户一站式服务

无需架设服务器，无需安装配置服务器和数据库，只需开启控制台即可对数据进行可视化管理。
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可支持：

跨平台

可运行在PC，手机和平板之上，支持主流的手机和PC操作系统

全面支持微软、苹果、安卓等主流平台，您在PC上的各种地理规划设计可以快速同步到手机平台上，在移动端现场采集到的数据也可快速同步到电脑上。
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专业地理规划软件

为企业提供先进的规划设计工具，为大众提供准确、专业、高效的位置分享平台

地图与高程

浏览在线地图，可添加自定义地图，支持SRTM3、ASTER-GDEM2全球高程数据，结合卫星图与高程数据，自动进行3D化呈现。可在地图上展现等高线，让您在看卫星图时直观了解海拔信息。

BIM与实景三维

支持加载大型和超大型倾斜摄影、BIM模型数据，支持构建城市级、部件级实景三维，操作流畅不卡顿，同时支持对三维模型数据进行树形拓扑管理。

外业调查与图上规划

为您提供规划设计的常用工具，您可以在地图直接编辑点、线、图形，可额外添加图表、照片、视频等信息，方便外业调查与数据采集。

位置与轨迹分享

位置定位和轨迹记录，可以和好友分享自己的行走轨迹；内置即时通讯功能，支持文本、语音、文件等消息。

企业化部署

支持企业端数据统一管理，权限控制，操作审计，远程指挥，多人协作，可在内网和专网部署。

CAD无缝对接

支持导入CAD设计文件，将您的设计展现在地图之上；也可以将图片及奥维对象直接转换为CAD底图与矢量对象，让您进一步在CAD上做精细设计。

方便、快捷、可扩展

人性化的设计，支持设备间/用户间快速数据迁徙，安全可靠，支持无网络下设备间近距离数据同步。支持插件，软件功能高度可扩展。

跨平台

全面支持Windows、macOS、iOS、Android和Linux等主流平台，您在PC上的各种地理规划设计可以快速同步到手机上，在移动端现场采集到的数据也可快速同步到电脑上。

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